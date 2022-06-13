Отмечается, что основанием для такого решения стали «политика представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США».
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил западные СМИ в том, что те не освещают обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке, при том, что активно писали про удары по роддому в Мариуполе.
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.