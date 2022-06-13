Речь идет об указе, подписанном в июне 2006 года президентом США Джорджем Бушем-младшим и предусматривающем рестрикции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы и институты" в Белоруссии.
Отмечается, что основанием для такого решения стали «политика представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США».
«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что глобализация в прежнем виде закончилась, и мир будет снова поделен на "своих" и "чужих", Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной во вторник на сайте РБК.
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.