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Байден продлил на год санкции в связи с ситуацией на Западных Балканах

Американский президент Джо Байден продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Белоруссии.
RT на русском
Речь идет об указе, подписанном в июне 2006 года президентом США Джорджем Бушем-младшим и предусматривающем рестрикции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы и институты" в Белоруссии.
ТАСС
Отмечается, что основанием для такого решения стали «политика представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США».
Общественная служба новостей
Копия данного документа направлена главой американской администрации конгрессу в связи с продлением санкционного режима.
РИА Новости

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