На вопрос, готов ли глава Белого дома к личной встрече с президентом России, Бедингфилд пояснила, что американский лидер ясно дал понять, что всё зависит от того, о чём захочет говорить российский лидер.
Экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предложили создать в России новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.
Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.