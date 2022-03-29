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Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине

Проведение встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина возможно лишь в случае значимой деэскалации на Украине.
Комсомольская правда
На вопрос, готов ли глава Белого дома к личной встрече с президентом России, Бедингфилд пояснила, что американский лидер ясно дал понять, что всё зависит от того, о чём захочет говорить российский лидер.
REGNUM
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что переговоры России и США важны для всего мира.
News.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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