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РБК
РБК

Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов

Президент США Джо Байден планирует первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это поможет оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в рамках пандемии.В источнике

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Lenta.ruвчера в 13:33

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