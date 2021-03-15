Байден проведет первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов
Президент США Джо Байден планирует первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это поможет оплатить долгосрочную экономическую программу поддержки в рамках пандемии.В источнике
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Байден запланировал первое с 1993 года масштабное повышение налогов в США
Комсомольская правдавчера в 14:17
Джо Байден планирует первое с 1993 года крупное повышение федеральных налогов
Московские новостивчера в 05:17