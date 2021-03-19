Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств
Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности этой организации. Об этом сообщается на сайте Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Президент снова подчеркнул важность работы с международными партнёрами и через многосторонние институты, направленной на преодоление пандемии, улучшение мировой безопасности в сфере здравоохранения», — говорится в тексте
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