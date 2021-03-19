Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК

Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих в Совет Безопасности этой организации. Об этом сообщается на сайте Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Президент снова подчеркнул важность работы с международными партнёрами и через многосторонние институты, направленной на преодоление пандемии, улучшение мировой безопасности в сфере здравоохранения», — говорится в тексте
.

Подробнее о событии

На встрече Байдена с членами Совбеза ООН не поднимался вопрос о его словах про Путина

Коммерсантъ02:41

Полянский: вопрос о высказываниях Байдена на его встрече с членами СБ ООН не поднимался

ТАСС01:56

Ситуация с высказываниями Байдена не поднималась на встрече с СБ ООН

РЕН ТВ00:19

Российский дипломат в ООН послал своего зама на встречу с Байденом

Lenta.ru23:30

Россию на встрече в СБ ООН с Байденом представлял заместитель постпреда

РИА Новости23:24

Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств

РБК23:50

Байден провёл встречу с постпредами при Совбезе ООН

RT на русском21:33
Интересное

В Кремле оценили возможные форматы диалога Путина и Байдена

«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств, в прямом эфире, потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные», — сказал Песков журналистам.
Известия05:52

Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину

Любой россиянин может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:06