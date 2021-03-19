В Кремле оценили возможные форматы диалога Путина и Байдена

«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов, он предложил просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств, в прямом эфире, потому что были сделаны определенные заявления со стороны господина Байдена, заявления достаточно беспрецедентные», — сказал Песков журналистам.