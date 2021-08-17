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Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь афганским беженцам.
ТАСС
Как отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
ТАСС
15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Lenta.ru
В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.
Коммерсантъ

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Байден выделил $500 млн для помощи беженцам из Афганистана
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