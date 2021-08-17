ТАССБайден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из АфганистанаПрезидент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь афганским беженцам.ТАССКак отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.ТАСС15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.Lenta.ruВ тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.КоммерсантъЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruГазета.RuПолитика СегодняПодробнее о событииБайден выделил $500 млн для помощи беженцам из АфганистанаКоммерсантъ22:25Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из АфганистанаТАСС22:03Байден выделит порядка $500 млн для помощи афганским беженцамRT на русском22:07Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам из АфганистанаИзвестия22:24Президент США постановил выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам из АфганистанаLenta.ru21:55Президент США Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из АфганистанаРИА Новости21:49США выделят $500 млн афганским беженцамФАН21:44Показать ещёОценить4Поделиться