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Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.
RT на русском
«Управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта», - передает сообщение ведомства РИА Новости.
ТК Звезда
На встрече членов МЭА США и еще 30 стран договорились «в ответ на вторжение России на Украину» высвободить в общей сложности 60 млн баррелей нефти из мировых запасов.
РБК
Всего страны-члены Международного энергетического агентства, в которое входят США, согласились высвободить 60 миллионов баррелей.
Lenta.ru

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