RT на русскомБайден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерваПрезидент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.RT на русском«Управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта», - передает сообщение ведомства РИА Новости.ТК ЗвездаНа встрече членов МЭА США и еще 30 стран договорились «в ответ на вторжение России на Украину» высвободить в общей сложности 60 млн баррелей нефти из мировых запасов.РБКВсего страны-члены Международного энергетического агентства, в которое входят США, согласились высвободить 60 миллионов баррелей.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерЭкономика сегодняРЕН ТВТК ЗвездаРБККомсомольская правдаПодробнее о событииСША высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва из-за ситуации с УкраинойBFM.ruвчера в 13:21На рынок выпустят 60 млн баррелей нефти из стратегических запасовРЕН ТВ19:58США и еще 30 стран высвободят 60 млн баррелей нефти из стратегических запасовРБКвчера в 13:49Байден заявил о готовности США высвободить дополнительные объемы нефти при необходимостиТАСС21:28Байден приказал высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваТВ Центрвчера в 12:54Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из резерва СШАГазета.Ruвчера в 12:32Байден распорядился высвободить часть нефти из резерваРамблервчера в 12:26Показать ещёОценить186Поделиться