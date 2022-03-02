Автомобилисты боятся роста цен и дефицита товара, дилеры боятся разрывов отношений с автопроизводителями и краха бизнеса — подробнее о ситуации в Новосибирске в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также ограничения на использования системы платежей.
Правительство США приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов в связи с событиями вокруг Украины, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.