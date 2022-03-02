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Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.
RT на русском
Как говорится в публикации, "управление по ископаемым источникам министерства энергетики планирует опубликовать уведомление о продаже 30 миллионов баррелей 2 марта".
РИА Новости
Всего США и 30 других стран — членов Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить из стратегических резервов 60 млн баррелей нефти.
RT на русском
Среди ограничений: запрет российским самолетам на полеты в воздушном пространстве ЕС, заморозка активов ЦБ, возможное отключение от SWIFT.
Общественная служба новостей

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