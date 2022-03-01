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Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва США

Президент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.
ТАСС
Члены МЭА договорились высвободить из своих резервов 60 млн баррелей нефти.
BFM.ru
Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
ТАСС
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
ТАСС

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США и еще 30 стран высвободят 60 млн баррелей нефти из стратегических запасов
РБКвчера в 13:49
США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва из-за ситуации с Украиной
BFM.ruвчера в 13:21
Байден распорядился высвободить часть нефти из резерва
Рамблервчера в 12:26
Байден приказал высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва
ТВ Центрвчера в 12:54
Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из резерва США
Газета.Ruвчера в 12:32
Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва США
ТАССвчера в 13:09
США выпустят на рынок 30 млн баррелей нефти из резерва из-за Украины
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