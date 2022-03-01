ТАССБайден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва СШАПрезидент США Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины.ТАССЧлены МЭА договорились высвободить из своих резервов 60 млн баррелей нефти.BFM.ruРоссийский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.ТАССМинобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВРамблерРБКПодробнее о событииСША и еще 30 стран высвободят 60 млн баррелей нефти из стратегических запасовРБКвчера в 13:49США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва из-за ситуации с УкраинойBFM.ruвчера в 13:21Байден распорядился высвободить часть нефти из резерваРамблервчера в 12:26Байден приказал высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерваТВ Центрвчера в 12:54Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из резерва СШАГазета.Ruвчера в 12:32Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва СШАТАССвчера в 13:09США выпустят на рынок 30 млн баррелей нефти из резерва из-за УкраиныРЕН ТВвчера в 12:00Показать ещёОценитьПоделиться