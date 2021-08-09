Эксперт выразил мнение, что Германия и Франция беспокоятся, что если Киев станет членом Североатлантического альянса и ЕС, то Украина, Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, "будет доминирующей" над Западной Европой.
Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков.
Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов рассказал о полном переключении украинской военной разведки (ГУР МОУ) на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).