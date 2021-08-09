Врач-инфекционист Поздняков рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома

Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков.