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Президент США Байден расширил санкции в отношении Белоруссии

США ввели самый крупный на данный пакет санкций против Белоруссии.
РИА Новости
Соответствующий документ, а также письмо главы государства лидерам Конгресса о принятом решении распространил Белый дом.
ТАСС
Как заявил Джо Байден, действия белорусских властей несут чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
ТК Звезда
Новые санкции США против Минска касаются государственных структур, оборонного и энергетического секторов, производства удобрений.
Национальная служба новостей

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