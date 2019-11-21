Политика
РБКБайден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом сообщил телеканал ABC News. По словам Байдена, к такому выводу он пришел в ходе процесса по импичменту Трампа.
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Байден заявил, что Москва не хочет его победы на президентских выборах
Московский Комсомолецвчера в 23:06
Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 23:37
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