Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден. Об этом сообщил телеканал ABC News. По словам Байдена, к такому выводу он пришел в ходе процесса по импичменту Трампа.

Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

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