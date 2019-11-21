Политика

Газета.RuГазета.RuБайден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах

Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах

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Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах

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Байден пообещал не преследовать Трампа в случае своей победы на выборах

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Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

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Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
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На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело

Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
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В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
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