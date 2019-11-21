Политика
Газета.RuБайден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах
Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 23:37
Байден пообещал не преследовать Трампа в случае своей победы на выборах
Аргументы и Фактывчера в 23:04
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Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
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Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Политика
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Технологии
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Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Эксперт объяснил появление «унитазного» фейка об украинских кораблях
В Центре общественных связей ФСБ России ответили на обвинения Киева в краже оборудования с задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских кораблей.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
Политика
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Футбол
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Кино
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Общество
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На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Общество
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В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
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