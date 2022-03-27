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Байден решил ввести налог в 20% на доходы миллиардеров

Американский президент Джо Байден предложит ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.
РБК
«Минимальный подоходный налог для миллиардеров гарантирует, что самые богатые американцы будут платить налог по ставке не менее 20% от своего полного дохода, включая нереализованную прибыль», — приводит CNN выдержку из документа.
РБК
Планируется, что новый налог сможет в течение 10 лет принести порядка 360 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
В 2021 финансовом году дефицит федерального бюджета США составил почти 2,8 триллионов долларов.
ПРАЙМ

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