Американский президент Джо Байден предложит ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.
«Минимальный подоходный налог для миллиардеров гарантирует, что самые богатые американцы будут платить налог по ставке не менее 20% от своего полного дохода, включая нереализованную прибыль», — приводит CNN выдержку из документа.
Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожают самоходную артиллерийскую систему большой мощности 2С-7 "Пион" Вооруженных сил Украины.
США в стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине берутся угрожать Китаю, но "угрозы и давление не сработают", а в случае санкций Пекин "ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов".