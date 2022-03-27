РБКБайден решил ввести налог в 20% на доходы миллиардеровАмериканский президент Джо Байден предложит ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.РБККак сообщает телеканал CNBC, предполагаемый «минимальный налог на доходы миллиардеров» будет озвучен в рамках обнародования проекта бюджета США на 2023 год.ПрофильПо подсчетам телеканала, домохозяйства стоимостью более $1 млрд принесут более половины поступлений от налога.КоммерсантъПланируется, что новый налог сможет в течение 10 лет принести порядка 360 миллиардов долларов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВRB НовостиИА Красная ВеснаDiscover24ФАНПрофильИзвестияLife.ruПодробнее о событииДжо Байден предложил ввести налог 20% на доходы миллиардеровГоворит Москва01:44Байден решил ввести налог в 20% на доходы миллиардеровРБК01:39CNBC сообщил о намерении Байдена ввести «налог на миллиардеров»Известия00:22CNBC: Байден предложит ввести налог в 20% для домохозяйств, стоимостью больше $100 млнКоммерсантъ01:19Президент Байден захотел ввести налог 20% для домохозяйств со стоимостью активов $100 млнLenta.ru00:20CNBC: Байден хочет ввести в США новый налог в размере 20% «для миллиардеров»ТАСС23:52Байден планирует ввести «налог для миллиардеров» в СШАРЕН ТВ23:07Показать ещёОценить646Поделиться