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Байден решил ввести налог в 20% на доходы миллиардеров

Американский президент Джо Байден предложит ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.
РБК
Как сообщает
 телеканал CNBC, предполагаемый «минимальный налог на доходы миллиардеров» будет озвучен в рамках обнародования проекта бюджета США на 2023 год.
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По подсчетам телеканала, домохозяйства стоимостью более $1 млрд принесут более половины поступлений от налога.
Коммерсантъ
Планируется, что новый налог сможет в течение 10 лет принести порядка 360 миллиардов долларов.
ПРАЙМ

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