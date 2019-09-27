Политика

Газета.RuГазета.RuБайден с семьей избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.
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Украинские следователи не допрашивали Байденов

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Дело против Байдена на Украине закрыли еще два года назад

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Байден и его сын избежали допроса украинских следователей

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Байден с семьей избежали допроса украинских следователей

Газета.Ru10:12
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Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
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Более 30 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

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Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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