с чего всё началось

Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Общество Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.

Футбол Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал» Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.

Армия и оружие США обвинили Асада в новой химатаке Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.

Политика Лавров обвинил Запад в нарушении международных правил Западу трудно смириться с тем, что его длившееся веками доминирование в мировых делах тает, отметил Лавров.

Здоровье Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.

Происшествия Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.

Политика Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела России Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.

Политика Лавров назвал условия для возобновления авиасообщения с Грузией 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Футбол ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.

Шоу-бизнес Рианна отстригла челку и стала выглядеть вульгарно Каждая девушка хотя бы раз в жизни отстригала себе челку.

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Технологии Тестирование надёжного Рунета не повлияло на работу Telegram на Урале Пользователи Telegram на Урале не ощутили на себе тестирование оборудования для реализации закона о надёжном Рунете.

Транспорт В Петербурге возведут еще один мост через Неву Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.

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Политика Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.

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Армия и оружие Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.