Политика
Газета.RuБайден с семьей избежали допроса украинских следователей
Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.
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с чего всё началось
Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».Ведомости09:57
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Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Автоспорт
Танабе: у Квята возникли проблемы, но не с самим двигателем
Технический директор программы «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе, комментируя итоги свободных заездов в преддверии Гран-при России, заявил, что двигатель Даниила Квята в порядке, а поломка, произошедшая в утренней сессии, не связана с новой силовой установкой.
Чемпионат 13:20
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Киберспорт
Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2
В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
Gmbox.ru 08:03
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Политика
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней
В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Вести.Ru 11:34
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru 03:58
Происшествия
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости 10:00
Армия и оружие
Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения
Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Экономика
Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз
Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.
Lenta.ru 12:12
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Хоккей
«Торпедо» и ЦСКА назвали составы на матч КХЛ
Нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА назвали составы на игру регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 11:41
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов
Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:04
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Политика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Происшествия
Названы условия переименования SSJ100
Проводимая в рамках политики импортозамещения модернизация нацелена на повышение надежности и комфортности самолета, а также на улучшение экономики его эксплуатации.
Вести.Ru 11:27
Армия и оружие
Южнокорейским разработчикам удалось защитить проект истребителя KF-X
Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Авто
«GM-АвтоВАЗ» выпустил бюджетную версию Chevrolet Niva
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в новой начальной комплектации SL (Суперлайт).
Известия 04:00
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня вчера в 02:20
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09