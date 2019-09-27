с чего всё началось

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.

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Киберспорт Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2 В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.

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