Однако позже репортер телеканала Fox News Жаки Хайнрих, состоящая в пуле Белого дома, заявила, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр «многозначительно заявил, что «не слышал», чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи».