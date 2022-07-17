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Байден: саудовский министр говорит неправду, что не слышал упрека в адрес бен Салмана

Однако позже репортер телеканала Fox News Жаки Хайнрих, состоящая в пуле Белого дома, заявила, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр «многозначительно заявил, что «не слышал», чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи».
Московский Комсомолец
Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне и договорился о стратегическом партнерстве по ряду вопросов, несмотря на то что в предвыборной гонке обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем.
Коммерсантъ
Журналист Джамаль Хашукджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.
RT на русском
Американская разведка указывала на причастность принца к преступлению.
РИА Новости

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Байден назвал неправдой слова саудовского министра о его упреке бен Салману
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