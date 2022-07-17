Однако позже репортер телеканала Fox News Жаки Хайнрих, состоящая в пуле Белого дома, заявила, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр «многозначительно заявил, что «не слышал», чтобы Байден говорил бен Салману, что тот виновен в убийстве Хашукджи».
Джо Байден посетил Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне и договорился о стратегическом партнерстве по ряду вопросов, несмотря на то что в предвыборной гонке обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем.
"Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования в связи с гибелью многократного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского при крушении вертолета на Камчатке, сообщается на сайте организации.