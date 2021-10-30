Президент США Джо Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы двадцати в Риме провел краткую встречу с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро, который в начале встречи сообщил российскому министру, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом сообщила в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.