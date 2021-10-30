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Байден считает, что введение минимального налога для корпораций изменит мировую экономику

Президент США Джо Байден уверен, что инициативы по введению минимального глобального налогообложения для крупных компаний пользуются поддержкой руководителей стран Группы двадцати (G20) и позволят изменить мировую экономику.
ТАСС
Новация, одобренная на саммите в Риме, предполагает налогообложение компаний с годовым доходом от 750 миллионов евро по ставке не менее 15% вне зависимости от юрисдикции.
ПРАЙМ
Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м.
ТАСС
Руководители финансовых ведомств стран Группы двадцати одобрили план реформирования налогообложения международных групп компаний.
ТАСС

Подробнее о событии

Лидеры G20 поддержали идею ввести глобальный налог для крупных корпораций
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