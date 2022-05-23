«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», — сказано в указе, который американский лидер направил госсекретарю Энтони Блинкену.
Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене напоминают "тонущий корабль", при этом политика нынешней администрации грозит стране "общенациональным самоуничтожением", считает обозреватель The American Thinker Джей Би Шерк.
Офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Араб» объяснил корреспонденту «Известий» Валентину Трушину причину, по которой украинские военные, находившиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Российские силовики рассказали о секретных чатах в Telegram, которыми пользовались украинские спецслужбы при нанесении ударов по объектам, расположенным на территориях, перешедших под контроль ДНР и ЛНР.
В статье отмечается, что несмотря на предыдущие ошибочные прогнозы экспертов, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высоких за последние семь лет значений.