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Байден сделал Колумбию одним из основных союзников США вне НАТО

Президент США Джо Байден подписал постановление о предоставлении Колумбии статуса основного союзника государства за пределами НАТО, сообщает
 пресс-служба Белого дома.
РБК
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США... настоящим назначаю Колумбию в качестве одного из основных союзников США, не входящего в НАТО», — сказано в указе, который американский лидер направил госсекретарю Энтони Блинкену.
Известия
В настоящее время статусом основного союзника США вне НАТО обладают около 20 стран.
ТАСС
Колумбийских военных примет у себя одна из стран — соседей Украины, входящая в состав НАТО, уточнил он.
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