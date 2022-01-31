Президент США Джо Байден примет 31 января в Белом доме лидера Катара, надеясь, что богатая газом страна окажет помощь в преодолении энергетического кризиса в Европе в случае открытого конфликта с Россией из-за Украины, сообщает Reuters.
Администрация США добилась от официального Киева согласия на выдвижение Бриджет Бринк в качестве кандидата на пост американского посла в Киеве, сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей украинских властей.
View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Вероятно, сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске растёт ребёнком с очень твёрдым, возможно, даже упрямым характером, иначе объяснить его желание переехать от отца в другую страну довольно сложно.