РБКБайден снова получил положительный результат теста на коронавирусПрезидент США Джо Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус.Коммерсантъ"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты теста поздним утром в субботу", - написал медик.РИА НовостиО том, что Джо Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля.Национальная служба новостейБайдена и далее будут проверять на коронавирус, отметил лечащий врач.Телеканал 360°Читать далееСвернутьМИР 24МИР 24Piter.tvРБКГлавный региональныйАргументы и ФактыRT на русскомТелеканал 360°Readovka NewsLife.ruVSE42.RUПодробнее о событииРезультат теста на COVID Байдена положительныйТАСС14:57Байден снова получил положительный тест на коронавирусRT на русском14:52Врач президента США Байдена О’Коннор сообщил об отрицательном результате теста на COVID-19Телеканал 360°27 июля в 15:16Байден снова получил положительный результат теста на коронавирусРБК14:42Врач Байдена рассказал, что президент США снова получил положительный тест на COVID-19РИА Новости14:41Тест президента США на COVID-19 показал отрицательный результатVSE42.RU27 июля в 18:07Врач О’Коннор сообщил, что президент Байден снова получил положительный тест на COVID-19Lenta.ru14:42Показать ещёОценить170Поделиться