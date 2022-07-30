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Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус

Президент США Джо Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус.
Коммерсантъ
"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент получил положительные результаты теста поздним утром в субботу", - написал медик.
РИА Новости
О том, что Джо Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля.
Национальная служба новостей
Байдена и далее будут проверять на коронавирус, отметил лечащий врач.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Результат теста на COVID Байдена положительный
ТАСС14:57
Байден снова получил положительный тест на коронавирус
RT на русском14:52
Врач президента США Байдена О’Коннор сообщил об отрицательном результате теста на COVID-19
Телеканал 360°27 июля в 15:16
Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
РБК14:42
Врач Байдена рассказал, что президент США снова получил положительный тест на COVID-19
РИА Новости14:41
Тест президента США на COVID-19 показал отрицательный результат
VSE42.RU27 июля в 18:07
Врач О’Коннор сообщил, что президент Байден снова получил положительный тест на COVID-19
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