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ОПЕК+ может изменить план нефтедобычи в случае распечатывания стратзапасов

"Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами", - сообщило агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с планом.
РИА Новости
В результате на рынок могут поступить дополнительно свыше 35 миллионов баррелей нефти.
ПРАЙМ
США могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство.
РИА Новости
Bloomberg описывает инициативу как "беспрецедентный шаг", предпринятый основными потребителями нефти после того как страны ОПЕК+ проигнорировали американские призывы к существенному увеличению поставок на мировой рынок.
РИА Новости

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