"Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами", - сообщило агентство со ссылкой на несколько источников, знакомых с планом.
Bloomberg описывает инициативу как "беспрецедентный шаг", предпринятый основными потребителями нефти после того как страны ОПЕК+ проигнорировали американские призывы к существенному увеличению поставок на мировой рынок.
Учёные геологи из Витватерсрандского университета Южно-Африканской республики нашли доказательства того, причиной глобальной климатической катастрофы, которая произошла на Земле около 13 тысяч лет назад, было падение крупного метеорита.