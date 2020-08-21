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РБК
РБК

Байден согласился баллотироваться в президенты США от Демпартии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы.
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Коммерсантъ

Байден согласился баллотироваться в президенты США

Коммерсантъ23:09
РИА Новости

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

РИА Новости23:16
RT на русском

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

RT на русском23:12
РБК

Байден согласился баллотироваться в президенты США от Демпартии

РБК23:55
Интерфакс

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Интерфакс23:04
Газета.Ru

Байден назвал четыре кризиса США

Газета.Ru23:20
ТАСС

Байден обещал с первого дня президентства начать воплощать план борьбы с пандемией

ТАСС23:33

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
РИА Новостивчера в 07:46
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В NASA заявили, что утечка воздуха на МКС не угрожает экипажу станции

Вашингтон, 20 августа 2020, 21:07 — REGNUM Растущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу орбитальной станции, но требуется найти место утечки и установить возможность ремонта, сообщает 20 августа американское аэрокосмическое агентство NASA.
REGNUMвчера в 14:07
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У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР

ФСБ задержала похитителей прапорщика из ДНР Семь человек были арестованы Пресненским райсудом Москвы в рамках расследования уголовного дела о попытке похищения прапорщика спецназа Министерства государственной безопасности ДНР Романа Волянюка.
Коммерсантъвчера в 15:55
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Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

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Вести.Ruвчера в 10:38
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