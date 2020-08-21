Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демпартии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Политолог указал на отсутствие живого общения Байдена с прессой

ТАСС01:21
Lenta.ru

Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Lenta.ru23:26
РИА Новости

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

РИА Новости23:16
RT на русском

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

RT на русском23:12
РБК

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демпартии

РБК23:55
Мир новостей

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Мир новостей19 августа в 07:13
Совершенно секретно

Байден стал кандидатом в президенты США от демократов

Совершенно секретно19 августа в 03:20

Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17
4

«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
1