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Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.В источнике
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