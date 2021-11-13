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Байден сообщил об обеспокоенности властей США ситуацией в Белоруссии

Власти США выразили Белоруссии и России большую обеспокоенность в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.
РБК
С 8 ноября на границе Белоруссии и Польши обострился миграционный кризис.
РБК
Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.
Известия
Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Президент США Байден: Вашингтон обеспокоен миграционным кризисом на границе Белоруссии
Lenta.ru19:18
Байден заявил о крайней обеспокоенности США из-за ситуации в Белоруссии
REGNUM18:06
Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границе
Интерфакс18:29
AP: Байден заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии
RT на русском18:20
Байден сообщил России о своей обеспокоенности из-за кризиса на границе Белоруссии
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Байден: США донесли до России обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границе
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Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантами
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