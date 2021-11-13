В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19 «Арепливир»

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК «Промомед».