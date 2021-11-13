РБКБайден сообщил об обеспокоенности властей США ситуацией в БелоруссииВласти США выразили Белоруссии и России большую обеспокоенность в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.РБКС 8 ноября на границе Белоруссии и Польши обострился миграционный кризис.РБКЕвросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.ИзвестияВласти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться.Взгляд.руЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruПолитРоссияRT на русскомРЕН ТВИзвестияREGNUMГазета.RuФАНВечерняя МоскваПодробнее о событииПрезидент США Байден: Вашингтон обеспокоен миграционным кризисом на границе БелоруссииLenta.ru19:18Байден заявил о крайней обеспокоенности США из-за ситуации в БелоруссииREGNUM18:06Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границеИнтерфакс18:29AP: Байден заявил об обеспокоенности ситуацией в БелоруссииRT на русском18:20Байден сообщил России о своей обеспокоенности из-за кризиса на границе БелоруссииГазета.Ru18:12Байден: США донесли до России обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границеТАСС18:31Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантамиРИА Новости17:57Показать ещёОценить54Поделиться