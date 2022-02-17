РИА НовостиПрезидент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокаяПрезидент США Джо Байден заявил, что риск российского вторжения на Украину остается.РИА НовостиБайден отметил, что не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину, но «путь к дипломатии» еще есть.ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения".ИнтерфаксПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.ТАССЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейРБКSmotrim.ruДождьМоя Москва.онлайнКомсомольская правдаРусская ПланетаAnewsИзвестияМолваГазета.RuПрофильКапитал страныРадио 1ФАНРБКНТВLife.ruСобеседникПолитРоссияТелеканал 360°Ямал-МедиаCT newsZnak.comПодробнее о событииБайден: есть данные о проведении Россией операции на Украине «под чужим флагом»РБК17 февраля в 10:14Президент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокаяИзвестия17 февраля в 11:29Байден утверждает, что угроза российского вторжения на Украину очень высокаТАСС17 февраля в 10:42Президент США назвал новые сроки нападения России на УкраинуГазета.Ru17 февраля в 14:17Президент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокаяРИА Новости17 февраля в 10:08Байден заявил о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких днейRT на русском17 февраля в 10:34Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину очень высокаLenta.ru17 февраля в 09:28Показать ещёОценить1KПоделиться