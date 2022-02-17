Будьте в Плюсе

Президент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокая

Президент США Джо Байден заявил, что риск российского вторжения на Украину остается.
РИА Новости
Байден отметил, что не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину, но «путь к дипломатии» еще есть.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения".
Интерфакс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
ТАСС

Подробнее о событии

Байден: есть данные о проведении Россией операции на Украине «под чужим флагом»
РБК17 февраля в 10:14
Президент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокая
Известия17 февраля в 11:29
Байден утверждает, что угроза российского вторжения на Украину очень высока
ТАСС17 февраля в 10:42
Президент США назвал новые сроки нападения России на Украину
Газета.Ru17 февраля в 14:17
Президент США Байден утверждает, что вероятность вторжения России на Украину очень высокая
РИА Новости17 февраля в 10:08
Байден заявил о риске российского «вторжения» на Украину в течение нескольких дней
RT на русском17 февраля в 10:34
Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину очень высока
Lenta.ru17 февраля в 09:28

Интересное

Байден: в США считают, что Россия нападёт на Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден заявил, что у американской стороны есть основания полагать, что российские вооружённые силы нападут на Украину на предстоящей неделе.
RT на русском17:19

Путин подписал ежегодный указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, которые пребывают в запасе, на военные сборы в 2022 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РБКвчера в 15:46

Глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених обвинил посла Украины в «переходе границ»

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что украинский посол Андрей Мельник "перешел границы".
РИА Новости20:47

Российский актер театра и кино Борис Невзоров умер на 73-м году жизни

Народный артист России скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти актера стали осложнения после перенесенного COVID-19.
Lenta.ruвчера в 12:46

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Васильевка

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка в самопровозглашенной ДНР, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости21:54

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пекине 19 февраля

19 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград (плюс в хоккее и керлинге сыграют за бронзу).
Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 01:01

WeChat: в холодильнике нельзя хранить специи, тропические фрукты и соленые овощи

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике.
РИА Новости21:26

Spiegel пишет, что в Британии найден документ 1991 года о нерасширении НАТО на Восток

В Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на Восток.
Lenta.ruвчера в 14:52

Видеокарты майнерам больше не нужны? Sapphire GPRO X080 рухнула в цене за несколько дней и сейчас доступна по рекомендованной цене

Видеокарты постепенно дешевеют, а Radeon RX 6500 XT сегодня появилась в крупном европейском магазине практически по рекомендованной цене.
iXBT.comвчера в 08:47

Cris Tales станет следующей бесплатной игрой в Epic Games Store

Ролевая игра Cris Tales станет бесплатной в Epic Games Store на следующей неделе с 24 февраля — об этом вновь сообщил портал Dealabs.
Канобу17 февраля в 11:00