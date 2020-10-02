Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла россиян от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, поскольку изоляция парализует экономику.
За ходом испытаний наблюдали заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, вице-премьер Чечни по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов, замкомандующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-майор Алибек Делимханов и другие представители органов власти Чечни.
Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал обвинение оппозиционера Алексея Навального в адрес омских врачей, которое он озвучил в интервью Spiegel.
МИД Армении через свой официальный сайт сообщил о готовности Еревана при посредничестве Минской группы ОБСЕ вернуться к обсуждению вопроса по восстановлению режима прекращения огня в Карабахе, установленного в 1994–1995 годах.
Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, пишет 3 октября «РИА Новости».
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Эрдоган сказал: "Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым".
Украина собирается присоединиться к санкциям Евросоюза против Белоруссии, потому что «речь идет о вопросе последовательности политики», и Киев в этой ситуации должен действовать «единым фронтом» со своими европейскими партнерами.