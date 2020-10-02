Призыв прекратить огонь в Нагорном Карабахе отверг Эрдоган

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Эрдоган сказал: "Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым".