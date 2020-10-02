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Байден сообщил результат теста на коронавирус после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал свой результат теста на коронавирус.В источнике
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ТАСС

Байдена дважды за день проверили на заражение коронавирусом

ТАСС17:18
РБК

Байден сообщил результаты теста на коронавирус

РБКвчера в 13:42
Московский Комсомолец

Стал известен результат теста на коронавирус Джо Байдена

Московский Комсомолецвчера в 12:28
Lenta.ru

Стал известен результат теста Байдена на коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:52
Коммерсантъ

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Коммерсантъвчера в 12:49
Интерфакс

У Байдена не нашли коронавируса после дебатов с Трампом

Интерфаксвчера в 13:10
РИА Новости

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:24

В ВОЗ предостерегли россиян от повторного карантина из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла россиян от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, поскольку изоляция парализует экономику.
Lenta.ruвчера в 10:22
1,4K

В Чечне вручили краповые береты спецназовцам

За ходом испытаний наблюдали заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, вице-премьер Чечни по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов, замкомандующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-майор Алибек Делимханов и другие представители органов власти Чечни.
REGNUM1 октября в 03:56
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Рошаль ответил на обвинение Навального в адрес омских врачей

Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал обвинение оппозиционера Алексея Навального в адрес омских врачей, которое он озвучил в интервью Spiegel.
РБКвчера в 14:22
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Ереван заявил о готовности к мирным переговорам по Нагорному Карабаху

МИД Армении через свой официальный сайт сообщил о готовности Еревана при посредничестве Минской группы ОБСЕ вернуться к обсуждению вопроса по восстановлению режима прекращения огня в Карабахе, установленного в 1994–1995 годах.
Военное деловчера в 05:11
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В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов

Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и Wi-Fi, пишет 3 октября «РИА Новости».
Известия20:03

Призыв прекратить огонь в Нагорном Карабахе отверг Эрдоган

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Эрдоган сказал: "Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым".
Уфимские Заметкивчера в 14:02
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Харви Вайнштейну предъявили обвинения еще в шести изнасилованиях

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены обвинение еще в шести случаях сексуального насилия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.
Газета.Ruвчера в 13:46
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Украина присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии

Украина собирается присоединиться к санкциям Евросоюза против Белоруссии, потому что «речь идет о вопросе последовательности политики», и Киев в этой ситуации должен действовать «единым фронтом» со своими европейскими партнерами.
Комсомольская правдавчера в 16:27
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29 сентября состоялось очередное заседание общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»

Законопроект разработан под эгидой центра примирительных процедур при Уполномоченном по защите предпринимателей города Москвы, который возглавляет сам Кучерена.
Inform-24.com1 октября в 06:31