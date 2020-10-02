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ТВ Центр
ТВ Центр

Байден сообщил результат теста на коронавирус после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал свой результат теста на коронавирус.В источнике
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RT на русском

В США у сенатора-республиканца обнаружили коронавирус

RT на русском22:45
Коммерсантъ

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Коммерсантъвчера в 12:49
РБК

Байден сообщил результаты теста на коронавирус

РБКвчера в 13:42
Lenta.ru

Стал известен результат теста Байдена на коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:52
ТАСС

Байдена дважды за день проверили на заражение коронавирусом

ТАСС17:18
Московский Комсомолец

Стал известен результат теста на коронавирус Джо Байдена

Московский Комсомолецвчера в 12:28
РИА Новости

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:24

Онищенко оценил шансы Трампа вылечиться от коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что американские врачи сделают все возможное для выздоровления президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru20:58
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На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
РИА Новостивчера в 14:23
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В Нагорном Карабахе сообщили о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана

Потери армии Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на данные разведки.
РБК23:14
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Роскачество назвало небезопасные для изменения настройки смартфона

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рекомендует с осторожностью редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов, так как есть вероятность полностью заблокировать звонки с телефонов, которые отсутствуют в записной книге или со скрытых номеров, сообщает СМИ.
NewInform22:30
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