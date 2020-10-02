Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что американские врачи сделают все возможное для выздоровления президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусной инфекцией нового типа.
Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки, причиной этого, вероятно, стало химическое загрязнение воды, сообщил РИА Новости врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.
Потери армии Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на данные разведки.
Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рекомендует с осторожностью редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов, так как есть вероятность полностью заблокировать звонки с телефонов, которые отсутствуют в записной книге или со скрытых номеров, сообщает СМИ.