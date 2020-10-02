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Байден сообщил результат теста на коронавирус после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал свой результат теста на коронавирус.В источнике
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ТАСС

Байдена дважды за день проверили на заражение коронавирусом

ТАСС17:18
Московский Комсомолец

Стал известен результат теста на коронавирус Джо Байдена

Московский Комсомолецвчера в 12:28
Интерфакс

У Байдена не нашли коронавируса после дебатов с Трампом

Интерфаксвчера в 13:10
Коммерсантъ

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Коммерсантъвчера в 12:49
РБК

Байден сообщил результаты теста на коронавирус

РБКвчера в 13:42
РИА Новости

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:24
Газета.Ru

Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:28

Призыв прекратить огонь в Нагорном Карабахе отверг Эрдоган

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Эрдоган сказал: "Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым".
Уфимские Заметкивчера в 14:02

Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для бедных

«Предлагается законодательно закрепить нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда», — говорится в документе.
Ведомостивчера в 08:39

В орбитальной станции России предусмотрели отсек для четырех туристов

Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и WiFi, пишет 3 октября «РИА Новости».
Известия20:03

Уволен выписавший поддельную справку в деле Ефремова полицейский

Уволен сотрудник полиции, выдавший поддельную справку с информацией о том, что Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место.
Известия17:21

Заболевший коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, будет доставлен в военный госпиталь «на несколько дней» и продолжит работать оттуда, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
RT на русском18:48

Медика в Волгограде возмутили слова Навального в адрес омских врачей

Главный внештатный специалист, токсиколог подчеркнул, что медики БСМП-1 действовали согласно призванию каждого врача, спасая жизнь и здоровье пациента, и обвинять их в политических интригах, как это делает Алексей Навальный, крайне неуместно.
Московский Комсомолецвчера в 15:03