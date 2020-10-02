Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, Эрдоган сказал: "Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым".
Станция будет включать в себя базовый модуль, целевой производственный модуль, отсек материального обеспечения, модуль-платформу (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов, а также модуль для туристов с двумя большими иллюминаторами и WiFi, пишет 3 октября «РИА Новости».
Уволен сотрудник полиции, выдавший поддельную справку с информацией о том, что Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, сдавала ему койко-место.
Главный внештатный специалист, токсиколог подчеркнул, что медики БСМП-1 действовали согласно призванию каждого врача, спасая жизнь и здоровье пациента, и обвинять их в политических интригах, как это делает Алексей Навальный, крайне неуместно.