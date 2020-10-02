Как отмечают аналитики, сам Сабиркенд не представляет никакого интереса для военных сил Армении и НКР, однако, уничтожение авиабазы может стать очень серьёзной проблемой для Баку, тем более, если здесь действительно базируются турецкие истребители F-16 как сообщалось ранее.
Медные гипертеплопроводящие секции производства НПО "Центротех" применяются в системах охлаждения и теплоотведения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для обеспечения оптимальных условий тепловых режимов работы.
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, будет «трудным пациентом», но, уверен он, американские врачи сделают все возможное, чтобы его вылечить.
Лишь к концу 2021 года, по мнению заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева, можно будет говорить, что пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится.
Сочи, Краснодарский край, 2 октября 2020, 23:45 — REGNUM Арест на десять суток избран в качестве меры пресечения для помощника президента Абхазии по международным связям Ахры Авидзбы судом города Сочи, сообщает 2 октября Sputnik.
Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр его тела родственникам так и не дали, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Например, Собчак неоднократно высказывалась о том, что Тина не ассоциируется со спортом и идеальными формами и на ее месте она бы не стала выкладывать многочисленные видео тренировок в Instagram с призывами оттачивать фигуру.
Участковый из Котельников уволен из органов внутренних дел из-за поддельной справки, связанной с делом артиста Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.