Армения нанесла удары по азербайджанской военной авиабазе с турецкими истребителями F-16

Как отмечают аналитики, сам Сабиркенд не представляет никакого интереса для военных сил Армении и НКР, однако, уничтожение авиабазы может стать очень серьёзной проблемой для Баку, тем более, если здесь действительно базируются турецкие истребители F-16 как сообщалось ранее.