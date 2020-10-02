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ТВ Центр

Байден сообщил результат теста на коронавирус после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал свой результат теста на коронавирус.В источнике
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ТАСС

Байдена дважды за день проверили на заражение коронавирусом

ТАСС17:18
РБК

Байден сообщил результаты теста на коронавирус

РБКвчера в 13:42
Московский Комсомолец

Стал известен результат теста на коронавирус Джо Байдена

Московский Комсомолецвчера в 12:28
Lenta.ru

Стал известен результат теста Байдена на коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:52
Коммерсантъ

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

Коммерсантъвчера в 12:49
Интерфакс

У Байдена не нашли коронавируса после дебатов с Трампом

Интерфаксвчера в 13:10
РИА Новости

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:24

Армения согласилась на переговоры с Азербайджаном о прекращении огня

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Карабахе и перейти к мирным переговорам.
Ридусвчера в 04:09
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Армения нанесла удары по азербайджанской военной авиабазе с турецкими истребителями F-16

Как отмечают аналитики, сам Сабиркенд не представляет никакого интереса для военных сил Армении и НКР, однако, уничтожение авиабазы может стать очень серьёзной проблемой для Баку, тем более, если здесь действительно базируются турецкие истребители F-16 как сообщалось ранее.
Avia.pro18:28
1

Предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» поставило теплопроводящее оборудование производителю космических аппаратов связи

Медные гипертеплопроводящие секции производства НПО "Центротех" применяются в системах охлаждения и теплоотведения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для обеспечения оптимальных условий тепловых режимов работы.
Центр энергетической экспертизы30 сентября в 02:23
1

Онищенко назвал заболевшего COVID-19 Трампа «трудным пациентом»

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, будет «трудным пациентом», но, уверен он, американские врачи сделают все возможное, чтобы его вылечить.
РБК22:55
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Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Лишь к концу 2021 года, по мнению заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академика РАН Виталия Зверева, можно будет говорить, что пандемия новой коронавирусной инфекции прекратится.
Российская газетавчера в 04:13
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Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба арестован судом Сочи

Сочи, Краснодарский край, 2 октября 2020, 23:45 — REGNUM Арест на десять суток избран в качестве меры пресечения для помощника президента Абхазии по международным связям Ахры Авидзбы судом города Сочи, сообщает 2 октября Sputnik.
REGNUMвчера в 16:45
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Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр его тела родственникам так и не дали, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 06:39
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Тина Канделаки показала располневшую фигуру

Например, Собчак неоднократно высказывалась о том, что Тина не ассоциируется со спортом и идеальными формами и на ее месте она бы не стала выкладывать многочисленные видео тренировок в Instagram с призывами оттачивать фигуру.
WMJ.ruвчера в 12:28
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Подмосковный участковый уволен за поддельную справку в деле Ефремова

Участковый из Котельников уволен из органов внутренних дел из-за поддельной справки, связанной с делом артиста Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.
Интерфаксвчера в 16:32
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