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Байден сообщил результат теста на коронавирус после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал свой результат теста на коронавирус.В источнике
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ТАСС

Байдена дважды за день проверили на заражение коронавирусом

ТАСС17:18
Газета.Ru

Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:28
Интерфакс

У Байдена не нашли коронавируса после дебатов с Трампом

Интерфаксвчера в 13:10
Москва 24

Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат

Москва 24вчера в 12:47
РЕН ТВ

Стал известен результат теста Байдена на COVID после дебатов с Трампом

РЕН ТВвчера в 12:36
РИА Новости

Байден сдал отрицательный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:24
РБК

Байден сообщил результаты теста на коронавирус

РБКвчера в 13:42

ЦБ отозвал лицензию у московского ТЭМБР-банка

Банк России отозвал лицензию у столичного АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» (ТЭМБР-банк), приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у московского ТЭМБР-банка
РБКвчера в 02:40

Подмосковный участковый уволен за поддельную справку в деле Ефремова

Участковый из Котельников уволен из органов внутренних дел из-за поддельной справки, связанной с делом артиста Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.
Интерфаксвчера в 16:32

Ирина Славина совершила самоубийство у здания нижегородской полиции

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
РИА Новостивчера в 11:51

Дания разрешила Nord Stream 2 эксплуатацию «Северного потока»

Как указано в сообщении, компании Nord Stream 2 AG предоставляется разрешение на определенных условиях – ввод системы в эксплуатацию должен осуществляться после испытаний и верификации хотя бы одного трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 10:19

Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки

Омские врачи назвали оскорблением всей омской медицины слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что в момент госпитализации 20 августа ему не была оказана адекватная медицинская помощь.
Ведомостивчера в 06:39

В России представили проект новой космической станции

Российская орбитальная служебная станция (РОСС) в отличие от Международной космической станции будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории РФ.
РЕН ТВ18:23

Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведомостивчера в 12:45

РПЛ назвала неприемлемой утечку эскизов баннеров фанатов «Спартака»

Российская футбольная премьер-лига выступила с заявлением по ситуации с баннерами болельщиков «Спартака», подготовленными к матчу против «Зенита», эскизы которых утекли в Интернет и вызвали недовольство болельщиков петербургской команды.
Петербургский дневниквчера в 14:32