Участковый из Котельников уволен из органов внутренних дел из-за поддельной справки, связанной с делом артиста Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы.
Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Как указано в сообщении, компании Nord Stream 2 AG предоставляется разрешение на определенных условиях – ввод системы в эксплуатацию должен осуществляться после испытаний и верификации хотя бы одного трубопровода.
Российская орбитальная служебная станция (РОСС) в отличие от Международной космической станции будет летать на орбите с наклонением 71,6 градуса вместо 51,6 градуса, чтобы с нее можно было наблюдать большую часть территории РФ.
Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская футбольная премьер-лига выступила с заявлением по ситуации с баннерами болельщиков «Спартака», подготовленными к матчу против «Зенита», эскизы которых утекли в Интернет и вызвали недовольство болельщиков петербургской команды.