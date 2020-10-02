Дания разрешила Nord Stream 2 эксплуатацию «Северного потока»

Как указано в сообщении, компании Nord Stream 2 AG предоставляется разрешение на определенных условиях – ввод системы в эксплуатацию должен осуществляться после испытаний и верификации хотя бы одного трубопровода.