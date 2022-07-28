Будьте в Плюсе

Байден созвонился с Си Цзиньпином в пятый раз с начала года

Пекин неоднократно призывал Вашингтон отказаться от визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на США поддержка «одного Китая».
РБК
Си Цзиньпин выразил Байдену протест против вмешательства внешних сил в отношения между Пекином и Тайванем, а также с китайской многозначительностью сообщил Байдену, что “играющий с огнем непременно обожжет сам себя”.
FBM.ru
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее рассказал, что Джо Байден планировал обсудить обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуацию вокруг Украины.
Аргументы и Факты
В Белом доме говорят о стремлении управлять конкуренцией с Китаем и держать открытыми каналы коммуникации.
РИА Новости

Подробнее о событии

Белый дом назвал прямым и откровенным телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина
ТАССвчера в 16:54
Байден начал телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Общественная служба новостейвчера в 09:05
Байден провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином
RT на русскомвчера в 11:08
Белый дом: телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина завершился спустя более двух часов
ФАНвчера в 11:21
Телефонный разговор Байдена и лидера Китая продлился больше двух часов
Известиявчера в 11:07
Разговор президента США Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина продлился больше двух часов
РИА Новостивчера в 11:03
Байден созвонился с Си Цзиньпином в пятый раз с начала года
РБКвчера в 11:52

Интересное

Иосиф Пригожин высказался о бедствующем в Европе блогере Дане Милохине: «У него нет денег»

Продюсер Иосиф Пригожин дал комментарии не столько обстоятельствам, в которые попал певец, сколько вообще охарактеризовал Милохина.
NVLвчера в 14:52

Покинувший Пугачеву с детьми Максим Галкин вышел на связь из Турции

Шоумен Максим Галкин похвастался в соцсетях новым видеороликом. Как выяснилось, юморист покинул Латвию и сейчас находится в Турции.
ФАНвчера в 14:32

Президент Вучич заявил о чрезвычайном положении в Сербии в ближайшие восемь месяцев

Вучич ранее неоднократно подчеркивал, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе.
РИА Новостивчера в 16:00

Госдеп направил России запрос о телефонном разговоре Блинкена с Лавровым

Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.
Lenta.ruвчера в 16:59

Politico: члены палаты представителей США намерены признать Россию «спонсором терроризма»

Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
РИА Новости17:25

MasterCard потеряла во втором квартале $26 млн из-за ухода из России

Платежный оператор MasterCard представил финансовую отчетность за второй квартал года, из которой следует, что компания потеряла $26 млн за отчетные три месяца из-за прекращения бизнеса в России.
Коммерсантъвчера в 15:05

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал не гордиться поставками вооружения на Украину

Министр подчеркнул, что любые поставки вооружения ведут к человеческим жертвам. «Гордиться этим никто не должен», — подытожил Хабек.
RT на русскомвчера в 16:56

Госдеп США объявил награду в $10 млн за информацию о бизнесмене из РФ Евгении Пригожине

Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.
Lenta.ruвчера в 16:18

Annapurna Interactive взялась за издание выживалки с динозаврами The Lost Wild

Знаменитое издательство Annapurna Interactive взяло под своё крыло приключенческую хоррор-выживалку The Lost Wild.
Игромания.рувчера в 16:13

Майкл Биспинг не верит, что Пимблетту дадут турнир на стадионе

Бывший чемпион среднего веса аргументирует свою точку зрения тем, что UFC не стали организовывать турнир на стадионе для Конора Макгрегора, поэтому для Пимблетта они это не сделают тем более.
Fight.ru17:17