Си Цзиньпин выразил Байдену протест против вмешательства внешних сил в отношения между Пекином и Тайванем, а также с китайской многозначительностью сообщил Байдену, что “играющий с огнем непременно обожжет сам себя”.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее рассказал, что Джо Байден планировал обсудить обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе и ситуацию вокруг Украины.
Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.
Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом", РФ не оставит такие меры без ответа.
Госдепартамент США объявил награду в 10 миллионов долларов за сведения о российском бизнесмене Евгении Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах по делу об их якобы причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.