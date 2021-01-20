Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Байден стал 46-м президентом США

Джо Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. Трансляцию церемонии вел телеканал NBC. За несколько минут до него присягу принесла Камала Харрис, ставшая первой женщиной вице-президентом США.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

«Это день Америки». Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной

РИА Новостивчера в 14:03
Комсомольская правда

Американист: Байден не станет исправлять политические ошибки Трампа

Комсомольская правдавчера в 14:55
Sputnik Латвия

Байден вступает в должность: чего ждут в Латвии от нового президента США

Sputnik Латвиявчера в 02:20
ТАСС

Джозеф Байден вступил в должность 46-го президента США

ТАССвчера в 11:49
Московский Комсомолец

Байден произнес клятву и расцеловал всех наплевав на антиковидные меры

Московский Комсомолецвчера в 13:03
Эхо Москвы

В американском Белом доме официально сменился хозяин

Эхо Москвывчера в 15:02
Интерфакс

Байден стал 46-м президентом США

Интерфаксвчера в 11:52

В Канаде ученые вырастили новую форму лабораторного мяса

Ученые Рави Сельваганапати и Алиреза Шахин-Шамсабади предложили свой метод создания мяса, который основывается на складывании тонких листов культивируемых клеток мышц и жира, выращиваемых также в лабораторных условиях.
В Канаде ученые вырастили новую форму лабораторного мяса
Evo-rus.comвчера в 13:15

Навальный выложил расследование о дворце Путина за 100 миллиардов рублей

В своем расследовании ФБК делают вывод, что президент России Владимир Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а сам дворец и его инфраструктура были возведены за счет коррупционных схем.
Anews19 января в 09:19