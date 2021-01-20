Байден стал 46-м президентом США
Джо Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. Трансляцию церемонии вел телеканал NBC. За несколько минут до него присягу принесла Камала Харрис, ставшая первой женщиной вице-президентом США.В источнике
Подробнее о событии
Американист: Байден не станет исправлять политические ошибки Трампа
Комсомольская правдавчера в 14:55
Байден произнес клятву и расцеловал всех наплевав на антиковидные меры
Московский Комсомолецвчера в 13:03