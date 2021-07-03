РИА НовостиБайден усомнился, что Россия причастна к хакерской атаке на 200 компаний в СШАПрезидент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия, передает агентство Блумберг.РИА НовостиИсходя из имеющихся данных, в США полагают, что Россия не причастна к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя, направленного по меньшей мере на 20 компаний.Российская газетаОтмечается, что от хакерской группировки пострадали около 200 фирм.Lenta.ruПо данным Bloomberg, атаку могли совершить хакеры связанной с Россией группировки REvil.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКРусская ПланетаНовостной фронтОбщественная служба новостейЦентральная Служба НовостейЦарьградГазета.RuРБКИзвестияФАНGazeta.SPbВечерняя МоскваИА Красная ВеснаНациональная служба новостейТК ЗвездаFBM.ruПодробнее о событииБайден не подтвердил российский след в очередной кибератаке на СШАИА Красная Весна05:32Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит МоскваИнтерфаксвчера в 16:09Байден не уверен, что за масштабной кибератакой стоит РоссияRT на русскомвчера в 16:44США заявили, что не уверены в причастности России к недавней кибератакеТАССвчера в 16:36Байден усомнился, что Россия причастна к хакерской атаке на 200 компаний в СШАРИА Новостивчера в 16:17США не стали обвинять Россию в недавней кибератакеВзгляд.ру18:21Байден: США пока не знают, кто стоит за недавней хакерской атакойКоммерсантъвчера в 16:00Показать ещёОценить148Поделиться