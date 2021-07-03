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Байден усомнился, что Россия причастна к хакерской атаке на 200 компаний в США

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Россия, передает агентство Блумберг.
РИА Новости
Исходя из имеющихся данных, в США полагают, что Россия не причастна к недавней кибератаке с использованием вируса-вымогателя, направленного по меньшей мере на 20 компаний.
Российская газета
Отмечается, что от хакерской группировки пострадали около 200 фирм.
Lenta.ru
По данным Bloomberg, атаку могли совершить хакеры связанной с Россией группировки REvil.
Коммерсантъ

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