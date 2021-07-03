Президент США Джозеф Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США, передает Reuters. Байден подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет.

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