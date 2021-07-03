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Байден усомнился в причастности России к хакерской атаке в США

Президент США Джозеф Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США, передает Reuters. Байден подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет.В источнике

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Байден не уверен, что за масштабной кибератакой стоит Россия

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ТАССвчера в 16:36

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Коммерсантъвчера в 16:00

Байден усомнился, что Россия причастна к хакерской атаке на 200 компаний в США

РИА Новостивчера в 16:17

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Интерфаксвчера в 16:09

Байден усомнился в причастности России к хакерской атаке в США

Lenta.ruвчера в 16:26

Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке в США

Газета.Ruвчера в 15:59
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