Байден усомнился в причастности России к хакерской атаке в США
Президент США Джозеф Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США, передает Reuters. Байден подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет.В источнике
Вице-премьер добавила, что приезжающим на отдых в Краснодарский край гражданам, кто не успел пройти вакцинацию, можно это сделать в течение трех дней "с момента прибытия на территории Краснодарского края".