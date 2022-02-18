Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании 16-летней жительницы Санкт-Петербурга после того, как прокуратура в очередной раз вернула материалы на доследование.
Депутат Госдумы и член комитета Госдумы по охране здоровья Фролова Тамара оценила действие законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», который предполагает бесплатное пребывание родителей и детей с ОВЗ в лечебных учреждениях.
Компания «Газпром» и Евросоюз стали заложниками ситуации, связанной с промедлением запуска «Северного потока — 2». Странам региона уже в апреле нужно начинать закачку газа в хранилища, а СПГ не сможет заменить российский газ, пишет EADaily.