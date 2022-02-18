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Байден: в США считают, что Россия нападёт на Украину в ближайшие дни

Президент США Джо Байден во время своего обращения
 по Украине заявил - у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.
Газета.Ru
США считают, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни.
Lenta.ru
В подтверждение своих утверждений Байден сослался на данные американской разведки.
Комсомольская правда
Украина не заинтересована в эскалации конфликта на востоке страны, отметил Байден.
News.ru

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