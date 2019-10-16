Политика

REGNUMREGNUMБайден заявил о возможном распаде НАТО из-за переизбрания Трампа

Альянс НАТО может прекратить свое существование, если действующий президент США Дональд Трамп сможет избраться на второй срок в 2020 году, заявил американский экс-вице-президент Джо Байден на дебатах среди кандидатов от Демпартии США.
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Байден заявил об угрозе разрушения НАТО из-за политики Трампа

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Политолог прокомментировал слова Байдена о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа

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Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

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Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

РБКвчера в 23:33

Байден заявил, что Трамп неверно строит отношения с РФ и может допустить распад НАТО

ТАССвчера в 22:26

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РИА Новостивчера в 22:08
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
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Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

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Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
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Политика

О чем говорит требование Киева распустить ДНР и ЛНР

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Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек

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Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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Политика

Путин проверит ход ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
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Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
ТАСС 04:57
Авто

В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Автомобиль предназначен в первую очередь для рынка Индии и будет стоить дешевле, чем Kia Seltos.
SpeedMe вчера в 08:59
Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards

Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

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Экономика

«Лукойл» решил раздать больше денег

Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
Lenta.ru 08:17
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

В ЕС после встречи европейских министров иностранных дел с главой МИД Украины Вадимом Пристайко отметили, что он представил коллегам "удовлетворительный и всеобъемлющий" план по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 14 октября в 13:55
Здоровье

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

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Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Футбол

Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Владимир Бесчастных

De Facto 05:20
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ объяснил уничтожение военных Украины в «Иловайском котле»

Как рассказал экс-глава Генштаба, маршруты, по котором передвигались военные, были согласованы с противником.
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«Победа» поднимет цены на авиабилеты на 40%

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Билеты авиакомпании "Победа" из-за рубежа в Россию станут дороже на 25 евро из-за того, что в стоимость будут включены затраты на регистрацию клиентов на стойках аэропортов.
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Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone

Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
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Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Wday.ru вчера в 08:45
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Хирург назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире

Де Сильва выяснил, что пропорции лица Хадид более чем на 90% близки к идеальным, поэтому он окрестил супермодель самой красивой в мире женщиной.
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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
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Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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