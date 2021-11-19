ВедомостиБайден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследованияДжо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования, которое проводилось под анестезией, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter.В источникеРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruНТВМИР 24Дума ТВИзвестияDaily MoscowТК ЗвездаФАНИА Красная ВеснаRT на русскомПятый каналFBM.ruВечерняя МоскваРадио 1ГлагоLНовый ДеньЦарьградРамблерИнфоросНовостной фронтИзвестияПолитРоссияREGNUMТК ЗвездаРосбалтРБКTochka ZренияОбщественная служба новостейПодробнее о событииБайден вернулся к исполнению обязанностей президента СШАRT на русскомвчера в 12:20Президент США Байден после медосмотра заявил, что находится в «великолепной форме»РИА Новостивчера в 15:47Байден вернулся к исполнению президентских обязанностейРБКвчера в 12:40Байден рассказал о своем самочувствии после медосмотраТАССвчера в 15:57Вести в 20:00. В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после колоноскопииSmotrim.ruвчера в 13:00Байден на время планового медосмотра передаст полномочия вице-президентуИнтерфаксвчера в 09:53Байден снова президент США: Политик вернулся в Белый дом после унизительной процедурыЦарьградвчера в 12:29Показать ещёОценить1,2KПоделиться