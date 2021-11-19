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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования

Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования, которое проводилось под анестезией, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter.В источнике

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