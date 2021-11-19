Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после медобследования, которое проводилось под анестезией, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter.

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