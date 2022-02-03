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Байден: военные США ликвидировали главу ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши

Американские военные ликвидировали главу террористической организации ИГ (запрещена в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, заявил
 президент США Джо Байден.
РБК
Президент также добавил, что все военные США вернулись с операции.
РБК
Американские СМИ приводят слова неназванного высокопоставленного чиновника США, по словам которого сам главарь террористов погиб, когда привел в действие взрывное устройство.
Интерфакс
* Запрещенная в России террористическая организация.
Аргументы и Факты

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