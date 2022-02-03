Из-за ошибки, вследствие которой водитель или пассажир может забыть пристегнуться ремнем безопасности, под отзыв попали некоторые электромобили Model S и Model X 2021—2022 годов выпуска, Model 3 2017—2022 годов выпуска и Model Y 2020—2022 годов.
Apple направила к членам Судебного комитета Сената США письмо, в котором требует отменить новый антимонопольный закон – он разрешит загружать iOS-приложения из альтернативных источников, а не только из фирменного магазина App Store.
Исследователи обнаружили, что в целом женщины набрали больше баллов по предметам, связанным с состраданием, и по саморефлексии, в то время как мужчины набрали больше баллов по предметам, связанным с когнитивными аспектами, и по эмоциональной регуляции.