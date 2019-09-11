Главный оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США демократ Джо Байден обвинил главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.

Байден ворвался в борьбу за компромат на самого себя

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