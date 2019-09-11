Политика

Новостной фронтНовостной фронтБайден ворвался в борьбу за компромат на самого себя

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Главный оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США демократ Джо Байден обвинил главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.
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Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru 10:30
Политика

Меланья Трамп не справилась с ножницами на церемонии

Сама же первая леди США поступила в неловкой ситуации как подиумная модель: рассмеялась и сделала вид, что ничего страшного не произошло - из положения супруга Трампа вышла, отстегнув один конец ленты от стойки и с улыбкой помахав собравшимся гигантскими предательскими ножницами.
Газета.Ru 13:56
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

РБК 14:18
Армия и оружие

Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе

15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия вчера в 14:24
Кино

Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»

Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».
URA.Ru 14:03
Шоу-бизнес

Раскрыты размеры пенсий российских артистов

Lenta.ru 19:26
Футбол

«Интер» одержал победу в миланском дерби и стал лидером серии А

Sportbox.RU 16:43
Общество

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Коммерсантъ 17:59
Происшествия

Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
ТАСС вчера в 19:47
Футбол

«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров

"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru 02:10
Гаджеты

Будущее digital-индустрии из презентации Apple

Ореанда-Новости 19 сентября в 12:34
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Театры

Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра

Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь вчера в 07:37
Армия и оружие

NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Музыка

Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»

Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Наука

В Брянской области найдено священное место эпохи палеолита

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила на палеолитической стоянке Хотылёво-2 в окрестностях Брянска следы священного места племен, обитавших здесь 23 тысячи лет назад.
Индикатор 13:16
Происшествия

14-летняя теннисистка из Абхазии пропала в Москве

Газета.Ru 13:11
Игры

Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro

По мнению японского репортера Сендза Нисикавы, Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro.
OAnews вчера в 11:20
Происшествия

Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»

Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Футбол

Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке».
Спорт-Экспресс 15:27
Футбол

«Арсенал» рассматривает покупку своего бывшего игрока, который им может обойтись в 100 раз дороже, чем они продали его

Футболист провел два года в академии «Арсенала» перед тем, как вернуться на родину. Тогда игрок обошелся ПСВ в 500 000 фунтов стерлингов.
Матч ТВ 21:01
Спорт

Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Волейбол

Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru 15:34
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