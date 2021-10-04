"Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся", - добавил Байден, призвав своих политических оппонентов - республиканцев - перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга.
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал слова родного брата Александра Емельяненко, который на подкасте Hustle MMA заявил, что готов провести с ним бой.
В ФРГ внимательно следят за сообщениями в связи с "досье Пандоры", по первому впечатлению оно имеет незначительное отношение к Германии, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.