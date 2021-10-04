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Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты

Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.
ТАСС
На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года.
ТАСС
По мнению ряда экспертов, если вопрос с потолком госдолга не будет решен в ближайшее время, Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в период между 15 октября и 4 ноября.
Российская газета
Байден призвал своих политических оппонентов - республиканцев - перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию Конгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страны под угрозу дефолта.
Международная жизнь

С чего всё началось

Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
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