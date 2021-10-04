По мнению ряда экспертов, если вопрос с потолком госдолга не будет решен в ближайшее время, Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже в период между 15 октября и 4 ноября.
Байден призвал своих политических оппонентов - республиканцев - перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, противодействуя поднятию Конгрессом потолка государственного долга и ставя тем самым страны под угрозу дефолта.
Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
"Подчеркиваем, что дефицит газа на рынке может еще больше спровоцировать спрос на заменители топлива, включая нефтепродукты, в тепло- и электрогенерации, если ближайшая зима будет холоднее, чем обычно", - говорится в документе.