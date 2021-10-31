РИА НовостиБайден в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400.РИА НовостиНа полях саммита G20 в Риме состоялась встреча лидеров США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана.КоммерсантъДалее Джо Байден и Тайип Эрдоган обсудили "дипломатические усилия" в Закавказье, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье.Вести.RuАмериканская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаRT на русскомИнфоСМИГазета.RuВестник КавказаРидусМосковский Комсомолец ТурцияПрофильGazeta.SPbПолитика СегодняФАНREGNUMВечерняя МоскваИзвестияПолитРоссияПодробнее о событииБайден обеспокоен наличием у Турции российских систем C-400News.ru08:36Байден в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400РИА Новости08:36Байден обеспокоен покупкой Турцией российских С-400Вестник Кавказа07:11Байден выразил озабоченность Эрдогану в связи с тем, что на вооружении Турции стоят российские ЗРК С-400Эхо Москвы07:35Администрация США считает С-400 проблемой в отношениях страны с ТурциейТАСС09:25Байден на встрече с Эрдоганом: США обеспокоены, что у Турции есть российские С-400Lenta.ru08:09В администрации Эрдогана рассказали о встрече с БайденомИА Красная Весна08:35Показать ещёОценить57Поделиться