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Байден в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с использованием Турцией российских систем С-400.
РИА Новости
На полях саммита G20 в Риме состоялась встреча лидеров США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Коммерсантъ
Далее Джо Байден и Тайип Эрдоган обсудили "дипломатические усилия" в Закавказье, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье.
Вести.Ru
Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.
Известия

Подробнее о событии

Байден обеспокоен наличием у Турции российских систем C-400
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Байден в разговоре с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400
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