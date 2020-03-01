Политика
КоммерсантъБайден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, передает The New York Times (NYT). По итогам обработки 100% голосов ему отдало предпочтение 48,4% избирателей (почти 256 тыс. человек).
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Битва перед супервторником: Джо Байден надеется на голоса афроамериканцев
Sputnik Азербайджан28 февраля в 23:30
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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