Политика

КоммерсантъКоммерсантъБайден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, передает The New York Times (NYT). По итогам обработки 100% голосов ему отдало предпочтение 48,4% избирателей (почти 256 тыс. человек).
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