Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии США в Южной Каролине, передает The New York Times (NYT). По итогам обработки 100% голосов ему отдало предпочтение 48,4% избирателей (почти 256 тыс. человек).

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США.

Происшествия В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

Авто В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Политика СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Алексеем Гончаруком стало недовольство миллиардера Игоря Коломойского решением кабмина о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.

Здоровье В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.

Общество Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.

Экономика Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ «Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.

Общество В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, написал в своем Facebook премьер-министр Никол Пашинян.