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Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границе

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Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона уведомила Белоруссию и Россию о своей обеспокоенности в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.
Комсомольская правда
С 8 ноября на границе Белоруссии и Польши обострился миграционный кризис.
РБК
Евросоюз обвинил Минск в эскалации конфликта.
Lenta.ru
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
РИА Новости

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