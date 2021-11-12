ИнтерфаксБайден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПрезидент США Джо Байден заявил, что американская сторона уведомила Белоруссию и Россию о своей обеспокоенности в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.Комсомольская правдаС 8 ноября на границе Белоруссии и Польши обострился миграционный кризис.РБКЕвросоюз обвинил Минск в эскалации конфликта.Lenta.ruПольские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruRT на русскомКомсомольская правдаПолитРоссияРЕН ТВИзвестияФАНREGNUMВечерняя МоскваГазета.RuПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииПрезидент США Байден: Вашингтон обеспокоен миграционным кризисом на границе БелоруссииLenta.ru19:18Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии озабоченность ситуацией с мигрантамиРИА Новости17:57Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границеИнтерфакс18:29AP: Байден заявил об обеспокоенности ситуацией в БелоруссииRT на русском18:20Байден сообщил России о своей обеспокоенности из-за кризиса на границе БелоруссииГазета.Ru18:12Байден заявил о крайней обеспокоенности США из-за ситуации в БелоруссииREGNUM18:06Байден: США донесли до России обеспокоенность кризисом на белорусско-польской границеТАСС18:31Показать ещёОценить66Поделиться