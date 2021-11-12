НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России, заявил Владимир Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Как следует из государственного реестра лекарственных средств, первый в стране препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" зарегистрировали 12 ноября, его допустили в гражданский оборот на пять лет.
Видеоматериал, отснятый в районе города Попасная, разместили в интернете украинские военные, сообщает издание avia.pro.В нем запечатлен момент уничтожения 2 танков Народной милиции ЛНР из американского противотанкового ракетного комплекса "Javelin".