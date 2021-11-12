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Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на границе

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона уведомила Белоруссию и Россию о своей обеспокоенности в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.
Комсомольская правда
По словам Байдена, власти США сообщили о своей обеспокоенности России и Белоруссии.
Газета.Ru
С 8 ноября на границе Белоруссии и Польши обострился миграционный кризис.
РБК
Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций.
ТАСС

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