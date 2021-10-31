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Байден выразил беспокойство поставкой российских ракетных систем С-400 Турции

На полях саммита G20 в Риме состоялась встреча лидеров США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Коммерсантъ
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции российской зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском
Президент Байден подтвердил наше оборонное партнёрство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400, — говорится
 в сообщении.
News.ru
Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.
Известия

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