Президент Байден подтвердил наше оборонное партнёрство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400, — говорится
Приобретенное Украиной у Турции вооружение перестает быть турецким, поэтому Украина должна перестать использовать название страны в этом контексте, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в кулуарах G20.
Инспектор государственного охотничьего надзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося, разделанную тушу которого обнаружили в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Позже генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти курортного города постановили закрыть на двое суток отель AMC Royal, где произошло отравление, а туристов расселяют по другим гостиницам.
Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.