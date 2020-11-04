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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Байден выступил с речью после завершения голосования на выборах в США

В речи после завершения голосования на выборах в США кандидат в президенты Джо Байден выразил уверенность в своей победе.В источнике
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Газета.Ru

Байден выразил уверенность в своей победе на президентских выборах

Газета.Ru16:22
ТАСС

Байден выразил уверенность, что получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков

ТАСС17:35
РИА Новости

Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков

РИА Новости16:13
Интерфакс

Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

Интерфакс16:40
РЕН ТВ

Байден может объявить о победе до окончания подсчета голосов

РЕН ТВвчера в 15:30
РБК

Байден решил повременить с заявлением о победе на выборах

РБК16:38
RT на русском

Байден заявил, что уверен в победе на выборах президента

RT на русском16:20

По итогам выборов в США демократы сохранили большинство в Палате представителей

По итогам прошедших выборов в Сенате Соединенных Штатов демократы сохранили большинство, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси переизбрана в 12-м округе конгресса Калифорнии.
По итогам выборов в США демократы сохранили большинство в Палате представителей
МонаВиста02:24

Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект от коронавируса COVID-19

Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с COVID-19, согласно краткому отчету, недавно опубликованному в Журнале Американского совета семейной медицины (Journal of the American Board of Family Medicine).
MedikForum.ruвчера в 16:11

ЦБ выявил резкий рост обнала через нотариусов и споры о зарплате

Ранее Банк России указывал, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов.
РБК04:35

Байден до оглашения итогов выборов запустил сайт по переходу власти

Кандидат в президенты США Джозеф Байден еще до оглашения итогов выборов запустил свой «сайт переходного периода» по подготовке к передаче полномочий от действующего президента страны Дональда Трампа.
Аргументы и Факты00:47

Персональная выставка Маргариты Марцинечко «Лики бытия» открылась в Иркутске

Сегодня, 5 ноября, в Галерее сибирского искусства, которая расположена в Иркутске, открылась персональная выставка местного графика Маргариты Марцинечко «Лики бытия», посвященная юбилею автора.
Байкал2423:59

Избиратели Калифорнии поддержали право Uber и Lyft не нанимать водителей

Избиратели Калифорнии поддержали стремление сервисов вызова такси Uber Technologies и Lyft освободиться от обязанности переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс01:55

Insight Investment: доллар подешевеет на 5% в случае победы Байдена

График курса евро к доллару интервалами 1 неделя В случае победы Джо Байдена курс доллара снизится примерно на 5%, что отправит евро в область $1.25, прогнозирует глава департамента валютного рынка Insight Investment (вторая по величине УК Великобритании, $800 млрд под управлением) Франческа Форнасари.
Profinance.ru04:11

ФПИ разработал технологию выявления коронавируса у людей с помощью крыс

Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.
РИА Новости04:43