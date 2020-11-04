Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с COVID-19, согласно краткому отчету, недавно опубликованному в Журнале Американского совета семейной медицины (Journal of the American Board of Family Medicine).
Ранее Банк России указывал, что в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. Более 40% таких транзакций (на 10,8 млрд руб.) прошли с использованием исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов.
Избиратели Калифорнии поддержали стремление сервисов вызова такси Uber Technologies и Lyft освободиться от обязанности переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников, пишет The Wall Street Journal.
График курса евро к доллару интервалами 1 неделя В случае победы Джо Байдена курс доллара снизится примерно на 5%, что отправит евро в область $1.25, прогнозирует глава департамента валютного рынка Insight Investment (вторая по величине УК Великобритании, $800 млрд под управлением) Франческа Форнасари.
Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для предоставления в Росздравнадзор документы на технологию обнаружения у людей коронавируса с помощью крыс, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.