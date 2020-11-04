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В речи после завершения голосования на выборах в США кандидат в президенты Джо Байден выразил уверенность в своей победе.