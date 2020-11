Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект от коронавируса COVID-19

Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с COVID-19, согласно краткому отчету, недавно опубликованному в Журнале Американского совета семейной медицины (Journal of the American Board of Family Medicine).